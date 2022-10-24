Ünlü sunucu Esra Erol, Elif’in çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı! Esra Erol Elif’in yüzünü güldürdü! | Video

ATV ekranlarında yayınlanan ve reytingleri altüst eden programlardan biri olan Esra Erol’da bugün Elif’in konusu ele alındı. Esra Erol’da milyonlar Elif için adeta tek yürek oldu. Ünlü sunucu, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Elif’in yüzünü güldürdü. İşte bugün Esra Erol’un programına damga vuran o anlar!