Video Yaşam Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video

Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video

Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video
26.07.2020 | 14:03

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Hakkında 2 farklı kırmızı bülten çıkarılan ve toplam 23 yıl hapse çarptırılan Ürdün uyruklu uluslararası uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı. İstanbul Sarıyer’deki lüks villasında yakalanan şüphelinin 5 farklı vatandaşlığa sahip olduğu ortaya çıktı.

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