Üsküdar’da sağanak sonrası alt geçidi su bastı | Video

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stanbul’da akşam saatleri itibarıyla etkisini gösteren sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Üsküdar’da bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. Su dolu alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. İSKİ ekipleri su dolan alt geçidi tahliye etmek için çalışma başlattı.