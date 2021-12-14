Uyuşturucu taciri JASAT’ın operasyonu ile yakalandı | Video

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından yapılan operasyonda, hakkında 25,6 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri M.Ş.Ç. yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

JASAT'ın çalışmaları sonucunda, 2015 yılından itibaren "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 6 ayrı dosyadan 25,6 yıl hapis cezası ile 65 bin lira para cezası bulunan M.Ş.Ç.'nin Lice ilçesi ziyaret mahallesinde bulunan bir adrese geleceği tespit edildi.

Yapılan titiz çalışmalar ve takip sonucunda, uyuşturucu taciri M.Ş.Ç.'nin yakalanması amacıyla Jandarma timleri operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu eve yapılan operasyonda, M.Ş.Ç., yakalandı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ş.Ç., tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu.