Video Yaşam Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı

Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video

24.04.2023 | 11:03

Diyarbakır’da Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, 45 yaş üzeri insanlara kolon kanseri uyarısında bulundu. Dr. Tunç, erken tanı ve tedavi için kolonoskopi önerisinde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, 45 yaş üzeri insanlara kolon kanseri uyarısında bulundu. Dr. Tunç, erken tanı ve tedavi için kolonoskopi önerisinde bulundu. kolonoskopi, kalın bağırsakların ucunda kamera olan bir hortum vasıtasıyla görerek inceledikleri bir yöntem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tunç, kolonoskopi işlemi kalın bağırsak hastalıklarının tümünde en ileri tanı yöntemi olduğunu kaydetti.

"Bu tanı yöntemi de direkt gözlerimizle gördüğümüz için hastalığın ne olduğunu, nasıl olduğunu kendimiz bizzat görüp, tespit edip tanıyı koyabiliyoruz" diyen Dr. Tunç, "Gerektiğinde oradan biyopsi alabilmekteyiz. Bunun yanında bazı hastalıkların tedavisini de kolonoskopi ile sağlayabilmekteyiz. Bunlarda kanamaların tedavilerini kolonoskopi sırasında yapabiliyoruz. Bunun yanında polip dediğimiz kanser sebebi olabilen kitlelerin veya lezyonların kolonoskopik yöntemle ameliyatsız bir şekilde çıkarabiliyoruz. Onun dışında tümürler darlığa yol açmışsa o darlıklara stent yerleştirebiliyoruz. Birçok iltihabi hastalıkların teşhis ve tedavisini bu yöntemle yapabilmekteyiz" dedi.

Kolon kanserinin görüldüğü yaşa değinen Dr. Tunç, "Tüm dünyada 45 yaş üzerinde kolon kanserini erken tanı ve tedavisi açısında kolonoskopi öneriyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise, bağırsak kanamalarında çatlaklar, makat bölgesi dediğimiz hastalıkların teşhisinde kolonoskopi yapabiliyoruz. Bunun yanında iltihabi hastalıklarda, enfeksiyon hastalıklarında yapıyoruz. Gastroenteroloji uzmanında elinde neredeyse hiçbir riski yoktur. Kolonoskopi işlemleri antestezi eşliğinde yaklaşık 15-20 dakika süren bir işlem. Hastalar işlem sonrası uyanıp, 5 dakika içinde evlerine gidebilmekte" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 00:59
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 00:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 02:58
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 24.04.2023 | 11:03
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı Erken tanı çok önemli | Video 02:23
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video 24.04.2023 | 11:03
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 01:40
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 24.04.2023 | 10:59
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 06:16
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 10:34
Limni Gölü’nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 06:50
Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 24.04.2023 | 10:34
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: Yerin dibine giriyoruz sandık | Video 03:59
Adıyaman’da birçok arkadaşını kaybeden depremzede: "Yerin dibine giriyoruz sandık" | Video 24.04.2023 | 10:06
Akdeniz’de hortum çıktı | Video 01:14
Akdeniz'de hortum çıktı | Video 24.04.2023 | 09:57
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 01:02
Yanan motosiklete tehlikeli müdahale kamerada | Video 24.04.2023 | 09:53
Van Gölü’nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 04:41
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video 24.04.2023 | 09:53
Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video 03:52
Sürülerin Süphan Dağı’na yolculuğu başladı | Video 24.04.2023 | 09:53
Kuzuların annelerine kavuşma anları böyle görüntülendi | Video 04:48
Kuzuların annelerine kavuşma anları böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 09:26
Kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 01:43
Kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 24.04.2023 | 09:26
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video 03:39
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 09:14
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı | Video 01:51
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı | Video 24.04.2023 | 08:47
İzmir’de 1 kişinin öldüğü kahvehane baskınının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:55
İzmir’de 1 kişinin öldüğü kahvehane baskınının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 24.04.2023 | 08:47
Bursa’da lunapark kazasında panik anları kamerada: 17 yaralı | Video 02:48
Bursa'da lunapark kazasında panik anları kamerada: 17 yaralı | Video 24.04.2023 | 08:41
Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an! | Video 06:28
Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an! | Video 23.04.2023 | 22:23
Bu görsellerde ne görüyorsunuz? 01:01
Bu görsellerde ne görüyorsunuz? 23.04.2023 | 17:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA