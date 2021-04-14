Video Yaşam Üzüm bağı için ürettiği solucan gübresinde taleplere yetişemiyor

Üzüm bağı için ürettiği solucan gübresinde taleplere yetişemiyor

Üzüm bağı için ürettiği solucan gübresinde taleplere yetişemiyor
14.04.2021 | 14:50

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Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Ahmet Yıldırım (27), üzüm bağlarında kullanmak amacıyla 15 bin solucan alarak gübre üretimine başladı. Yıldırım, aradan geçen 2,5 yıl içerisinde solucan sayısını 1 milyon 200 bine günlük üretimi 1 tona çıkarırken,  gelen taleplere de yetişmeye çalışıyor.

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Yukarı Bilenler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Yıldırım, merak üzerine internetten solucan gübresi ile ilgili araştırma yaptı. Yıldırım, yaptığı araştırma sonunda 2,5 yıl önce kendi üzüm bağlarında kullanmak amacıyla hobi olarak 15 bin Kaliforniya solucanı aldı. Evlerinin altında depo olarak kullanılan alanı üretim sahasına dönüştüren Yıldırım, solucan besleyerek gübre üretimine başladı. Yıldırım, zaman içerisinde çoğalan solucanların sayısı 1 milyon 200 bine, ayda 1 ton gübre üretimine ulaştı.


Yıldırım, kimyasal gübre fiyatlarının yüksek olması ile birlikte solucan gübresinin üründe yüzde 30 ile 40 oranında verimi arttırdığını, daha az suya ihtiyaç duyması ile çiftçiler tarafından tercih edilmeye başlandığını söyledi. Yıldırım, "İlk etapta amacım kendi üzüm bağlarımızda kullanarak kendi ürün kalitemizi ve verimimizi artırmak için 15 bin solucanla başladım. Şu anda 1 milyon 200 bin solucana ulaştım ve gübre üretimine devam ediyorum. Gübremiz üründe yüzde 30 ile 40 oranında verim artışı sağlıyor. Kullanılan mevcut kimyasal gübreler çoraklaşmaya yol açarken, bu gübremizin su tutma özelliği var. Daha az su ile daha çok verim alabilme imkanı ortaya çıkıyor. Bu durumu gören üreticiler de solucan gübresi tercih etmeye başladı" dedi.


AYDA BİR TON ÜRETİLİYOR
Oluşan talep ile birlikte gübre satışına başladığını anlatan Yıldırım, "Taleplerin gelmesiyle de işi ticarete dönüştürdük. Gübrenin tonunu 3 bin liraya satıyorum. Gübrenin toprağa faydasını üreticilere anlatarak bilinçlenmelerini de sağlayıp numune vererek deneme yapmalarını sağlıyorum. Ayda ortalama bir ton gübre üretimimiz var. Hedefim ilerleyen süreçte gübre üretimini daha da artırmak" diye konuştu.

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