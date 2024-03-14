Uzun süredir aranan firariler, İzmir Güven Timleri'ne yakalandı | Video 14.03.2024 | 09:17 İzmir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla uzun süredir aranan 2 firari, Güven Timleri polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlılar cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, aranan zanlıları yakalamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Konak ve Gaziemir ilçelerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, uzun süredir aranan S.E. ve Y.U. adlı zanlıların bulundukları yerler tespit edildi. Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 31 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.E. ve birden fazla kişi ile yapma suçundan 32 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Y.U., Güven Timleri polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.