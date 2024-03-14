Uzun süredir aranan firariler, İzmir Güven Timleri'ne yakalandı | Video
İzmir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla uzun süredir aranan 2 firari, Güven Timleri polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlılar cezaevine gönderildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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