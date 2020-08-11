Valelerin kavgasında flaş gelişme: 3 gözaltı | Video

İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan vale kavgası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayın komşu iki restoranın valeleri arasında yaşandığı tespit edildi.

Dün saat 19.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana gelen "Silahlı Yaralama" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, olayın Etiler Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren komşu iki restoranın valeleri Mehmet T. (33) ve Ümit Ö. (42) isimli şahıslar arasında işletmelere ayrılmış park alanları tartışmasının devamında şahısların birbirlerini darp ederek karşılıklı silah çekmeleri neticesinde meydana geldiği ve iki şahsın da silahla yaralandığı belirlendi.

Olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında Gökhan Ç. (34) isimli şahsın olaya sonradan müdahil olduğu ve Ümit Ö. isimli şahsa ait tabancayı alıp ateş ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Şahıs bahse konu ruhsatsız tabanca ile birlikte bugün saat 10.00 sıralarında yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar bugün adli makamlara sevk edildi.