Van Gölü Havzası rengarenk ve özel tür kelebeklere ev sahipliği yapıyor | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:25
03:50
00:31
Samsun'da otomobil metrelerce takla attı: 3’ü ağır 4 yaralı | Video 16.05.2022 | 09:09
02:27
Nemrut’ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti | Video 16.05.2022 | 09:09
03:18
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi | Video 16.05.2022 | 08:53
00:29
Miras kavgası yaşadığı akrabasının aracını yaktı | Video 16.05.2022 | 08:55
02:30
00:29
Yanındaki kadını sokakta darbetti, tekme tokat dövüldü | Video 16.05.2022 | 08:48
01:46
Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu | Video 16.05.2022 | 08:40
02:03
02:30
Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 16.05.2022 | 08:26
01:23
Yahyalı'da sağanak sele neden oldu, korkutan anlar kameraya yansıdı | Video 15.05.2022 | 23:21
01:32
Süper Ay Tahran’da görüntülendi | Video 15.05.2022 | 23:15
00:36
Tarsus'ta kayaların arasına düşen keçi kurtarıldı | Video 15.05.2022 | 21:37
04:24
Edirne’de sağanak yolları göllere çevirdi | Video 15.05.2022 | 21:34
02:35
Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı | Video 15.05.2022 | 21:33
03:48
Kofçaz'da 2 yıl aradan sonra yağmur duasına çıkıldı | Video 15.05.2022 | 20:38
03:55
Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda kelebeğe ev sahipliği yapan Van ve Bitlis illerinde havaların ısınmasıyla birlikte kelebekler uçmaya başladı. Doğada açan çiçeklerle birlikte eşsiz görüntüler oluşturmaya başlayan kelebekler, doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor. Türkiye'de tespit edilen 400’den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Van ve Bitlis’teki doğa fotoğrafçılarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gelen kelebek gözlemcileri de farklı dönemlerde ortaya çıkan endemik kelebek türlerini kayıt altına alıyor.