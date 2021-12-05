Video Yaşam Van Gölü'nde korkunç görüntüler! 2 kilometrelik çekilme meydana geldi | Video
Van Gölü'nde korkunç görüntüler! 2 kilometrelik çekilme meydana geldi | Video

Van Gölü'nde korkunç görüntüler! 2 kilometrelik çekilme meydana geldi | Video

05.12.2021 | 14:32

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VAN Gölü'ndeki çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüşürken, geçen yıl ve bugünler de çekilen fotoğraflar aradaki farkı ortaya koydu.

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Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına neden oldu. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmeler oldu. Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği gölde, farklı zamanlarda dron ile görüntülenen noktaların aynı açıdan çekilen yeni görüntüleri hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını ortaya koydu. Daha önce su altında olan birçok bölge çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü.

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