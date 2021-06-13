Vatmanın bu hareketi beğeni yağmuruna tutuldu | Video

Kocaeli'nde seyir halinde ilerleyen vatman, rayların üzerinde bir kaplumbağa olduğunu görünce tramvayı durdurup kaplumbağayı rayların üzerinden aldı ve güvenli bölgeye bıraktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu.