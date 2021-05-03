Video Yaşam Vefa grubundan 'vefa' örneği. İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı | Video

Vefa grubundan 'vefa' örneği. İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı | Video

Vefa grubundan 'vefa' örneği. İnsülin iğnesini 25 kilometre uzaklıktaki köye ulaştırdı | Video
03.05.2021 | 09:54

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Covid-19 salgını kapsamından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Vefa Sosyal Destek Grupları 17 gün sürecek olan "tam kapanma" sürecini görevlerinin başında geçiriyor. Amasya'da vefa grubu insülin iğnesini gece vakti 25 kilometre uzaklıktaki köye giderek yaşlı hastaya teslim etti.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdürüyor. Amasya'nın Taşova ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları 7 gün 24 saat, 65 yaş ve üstü vatandaşların başta gıda ve ihtiyaçları olmak üzere, Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.

İNSÜLİN İĞNESİNİ KÖYE ULAŞTIRDILAR
Amasya Valiliği Taşova Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Hasan Öztürk, Yaşar Gündoğdu ve Tayyar Türkel, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yaylasaray köyünden 112'ye düşen ihbarla köyde yaşayan Fatma Tamdoğan (78) isimli vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçti. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alan Yaylasaray köyüne yola çıkan Vefa Sosyal Destek Grubu, 78 yaşındaki Fatma Tamdoğan'ın talep ettiği insülin iğnesini nöbetçi eczaneden alarak kadına ulaştırdı.

FATMA TAMDOĞAN'IN EŞİ, "SAĞ OLASINIZ, ALLAH RAZI OLSUN. ALLAH'A ŞÜKÜR BİZDE KORONA YOK" DEDİ.
Vefa Sosyal Destek Grubu personeli Tayyar Türkel, "Köyümüzde yaşayan Fatma Tamdoğan isimli vatandaşımız, 112'yle iletişime geçerek ilaç ihtiyacında olduğunu beyan etti. Bizler de 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde Taşova Kaymakamlığımız bünyesinde Sosyal Vefa Destek Grupları olarak 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde bulunuyoruz. İlaç, gıda ve benzeri konularda biz ücretsiz bir şekilde devletimizin yardımlarıyla beraber vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Devletimizin vermiş olduğu vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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