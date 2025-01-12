Video Yaşam Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu | Video
Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu | Video

Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu | Video

12.01.2025 | 14:55

Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde villada anne ile kızı ölü, baba ise ağır yaralı olarak bulundu.

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Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi'ndeki 2 katlı villada meydana geldi. İhbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu. Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlenirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.

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