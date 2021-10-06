Yaban domuzları İstanbul’da şehre indi | Video

İstanbul Kemerburgaz ormanlarından Eyüpsultan sınırlarına inen yaban domuzları güvenlik kameralarına yansıdı. Şehrin göbeğinde çöp konteynerlerinde yemek bulmaya gelen yaban domuzları, otoban kenarında görüntülendi.

İstanbul'un göbeğinde şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kemerburgaz ormanlarından Eyüpsultan sınırlarına inen, köprü altından geçen yaban domuzları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yemek bulmak için çöp konteynerlerinin kenarlarına gelen sürü halindeki yaban domuzları korkuttu. Otoban kenarındaki çöp konteynerlerinde yanında yemek arayan domuzlar, uzun süre civarda dolaştı.

O anlar kayda alınırken İstanbul'un göbeğinde çekilen bu görüntüler şoke etti.