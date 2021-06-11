Yabancı uyruklu öğrencilerden Milli Takım'a destek | Video
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden muhteşem bir video geldi. Öğrenciler Milli Takıma verdikleri desteği klip haline getirdi. Klipte şarkıya eşlik eden öğrenciler duygulandırdı.