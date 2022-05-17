Video Yaşam "Yabancılar park edemez" uyarısına aldırmadı, tekme ve yumrukların hedefi oldu | Video

"Yabancılar park edemez" uyarısına aldırmadı, tekme ve yumrukların hedefi oldu | Video

17.05.2022 | 11:20

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Esenyurt’ta bir sitenin otoparkına izinsiz şekilde aracını park eden sürücüye, site sakinleri saldırdı. Aracıyla kaçmaya çalışan vatandaş, dakikalarca darp edilirken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, bir sitesinin otoparkına izinsiz şekilde aracını park eden sürücüye, sitede yaşanan vatandaşlar tepki gösterdi. Aracına binerek otoparktan çıkmak isteyen sürücü, yaşanan gerginlik sonucunda site sakinleri tarafından darp edilmeye başladı. Ne yapacağını bilemeyen araç sürücüsü, kaçmaya çalışsa da yumruk ve tekmelerin hedefi olurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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