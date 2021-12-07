Video Yaşam Yalova'da bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya istenen hapis cezası belli oldu
Yalova'da bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya istenen hapis cezası belli oldu

Yalova'da bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya istenen hapis cezası belli oldu

07.12.2021 | 16:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te akılalmaz ölüm! 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı 00:45
Gaziantep'te akılalmaz ölüm! 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı 07.12.2021 | 16:18
Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında 01:46
Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında 07.12.2021 | 16:35
Son Dakika: Beylikdüzü’nde düğünde takı yerine ’’pompalı tüfek’’ takan şahıs ve damat yakalandı | Video 01:19
Son Dakika: Beylikdüzü'nde düğünde takı yerine ''pompalı tüfek'' takan şahıs ve damat yakalandı | Video 07.12.2021 | 16:26
Son Dakika: Yalova’da bebeğinin mamasına zehir katan baba için istenilen hapis cezası belli oldu! | Video 04:57
Son Dakika: Yalova'da bebeğinin mamasına zehir katan baba için istenilen hapis cezası belli oldu! | Video 07.12.2021 | 16:09
Yalova’da bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya istenen hapis cezası belli oldu 00:45
Yalova'da bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan babaya istenen hapis cezası belli oldu 07.12.2021 | 16:18
Sinop’ta zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:03
Sinop’ta zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 07.12.2021 | 15:51
Kocaeli’de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video 01:55
Kocaeli'de caddede karşılaşan husumetliler dehşet saçtı! | Video 07.12.2021 | 15:05
Kayseri’de feci kaza! TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı | Video 02:22
Kayseri'de feci kaza! TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı | Video 07.12.2021 | 15:07
Beyoğlu’nda saldırganların yumruklayıp gasbettiği yabancı uyruklu kişi öldü | Video 03:05
Beyoğlu'nda saldırganların yumruklayıp gasbettiği yabancı uyruklu kişi öldü | Video 07.12.2021 | 13:44
Son Dakika: Hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Piyasadaki fırsatçılara ağır cezalar geliyor! | Video 03:20
Son Dakika: Hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Piyasadaki fırsatçılara ağır cezalar geliyor! | Video 07.12.2021 | 14:23
SON DAKİKA: Antalya’da şiddetli fırtına! Konyaaltı Sahili’ndeki dev dalgalar kamerada 04:35
SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli fırtına! Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar kamerada 07.12.2021 | 11:33
Antalya’da kadın şoföre taksi durağında satırlı sopalı saldırı 03:10
Antalya'da kadın şoföre taksi durağında satırlı sopalı saldırı 07.12.2021 | 11:33
Elazığ’da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video 01:09
Elazığ'da zehir tacirlerine 1 haftada 16 operasyon! | Video 07.12.2021 | 11:09
Adana’da tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonuna giren soyguncular yakalandı | Video 02:29
Adana'da tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonuna giren soyguncular yakalandı | Video 07.12.2021 | 11:07
İstanbul Tuzla’da dehşete düşüren kavga kamerada 07:55
İstanbul Tuzla'da dehşete düşüren kavga kamerada 07.12.2021 | 09:47
PKK’nın sanal terör örgütüne darbe! 2 bin 754 siteyi hacklemeye çalışmışlar | Video 01:25
PKK’nın sanal terör örgütüne darbe! 2 bin 754 siteyi hacklemeye çalışmışlar | Video 07.12.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Müge Anlı’da Pideci Gökhan’a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak’a çileden çıkartan şok sözler 16:57
SON DAKİKA: Müge Anlı'da Pideci Gökhan'a kaçan kadından kocası Serkan Kıyak'a çileden çıkartan şok sözler 07.12.2021 | 10:38
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 7 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Müge Anlı’da terk edilen kocaya büyük şok 16:57
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 7 Aralık 2021 Salı Tek Parça izle! Müge Anlı'da terk edilen kocaya büyük şok 07.12.2021 | 10:38
Balıkesir’de sis dağı böyle kapladı | Video 01:59
Balıkesir'de sis dağı böyle kapladı | Video 07.12.2021 | 10:23
Ümraniye’de freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 03:32
Ümraniye'de freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 07.12.2021 | 10:14

Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Serhat Oskan (41), hakkındaki iddianame tamamlandı. Serhat Oskan'a 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim'de 'Ecrin' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Serhat Oskan, yeni doğan bebeğe kötü davrandı. Tülay Oskan, eşinin bebeği istemediğini fark etti. Bu dönemde WhatsApp durumunda 'Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma' ve 'Aldık başa belayı' gibi paylaşımlar yapan Serhat Oskan, kızı Ecrin 13 günlükken, 9 Kasım?da işten eve döndüğünde, mamanın içine karınca zehri kattı.


BEBEK ZEHİRLİ MAMADAN İÇTİ
Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin?e içirdi. Mama bittiğinde biberonda tortular kaldığını fark eden Türkan Oskan, önce mamanın bozulduğunu düşündü. Ancak mamayı çöpe attığı sırada zehir kutusunu gören Türkan Oskan, kutu ve biberonu diğer kızı E.O.'ya (13) verip eczaneye gönderdi, mamaya zehir katılıp katılmadığına bakmalarını istedi. Eczacıdan mamaya zehir karıştırıldığını öğrenen Oskan çiftinin kızları, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. 10 Kasım'da ambulansla hastaneye kaldırılan Ecrin, yoğun bakımda tedaviye alındı. 1 günlük tedavisinin ardından 11 Kasım'da taburcu edilen Ecrin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


'BEBEK RAHATIMI BOZUYORDU'
Olayın ardından polis, Serhat Oskan?ı yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf eden Oskan, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Oskan, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs' suçundan tutuklandı. Serhat Oskan hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Serhat Oskan, 'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA