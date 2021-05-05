Yapılan araştırma sonucu şaşırttı: Kadınlar koronavirüse karşı daha korumalı | Video
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Kadınlar ve erkekler arasında bir araştırma yapıldı. Araştırmada kadınlar koronavirüse karşı daha korumalı olduğu gerçeğini ortaya koydu. İşte detaylar...