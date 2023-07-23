Yaramaz kardeşlerin marketteki gülümseten anları kamerada | Video 23.07.2023 | 13:40 Bolu'da annesiyle market giden yaramaz kardeşlerden biri yumurta kolisinin üzerine düştü, kalktıktan sonra ise aynı yere kardeşi oturdu. Afacanların gülümseten anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu'da yaşayan Remziye Çayır, çocukları Tuğra Kaan ve Toprak Altan ile birlikte alışveriş yapmak için İzzet Baysal Mahallesi'nde bulunan bir markette gitti. Anne alışveriş yaptığı sırada Tuğra Kaan dengesini kaybederek, yerde duran yumurta kolilerinin üzerine düştü. Olayı gören anne, hemen Tuğra Kaan'ın yanına giderek, onu düştüğü yerden kaldırdı ve yumurtaları kontrol etti. O sırada abisinin düştüğü yere doğru yönelen Toprak Altan'da yumurta kolisinin üzerine oturdu. Küçük kardeşin de oturmasıyla markette bulunan iki koli yumurta kırıldı. Market sahibi ise olanlar karşısına adeta kahkahaya boğuldu.

"BUGÜN MAHALLE MARKETİNİN YUMURTA SPONSORU OLDUK"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan afacan kardeşlerin babası Ömer Çayır, "Bugün mahalle marketinin yumurta sponsoru olduk" dedi.