Yasin hayaline kavuştu | Video

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yapılan faaliyetler kapsamında çok duygusal bir gelişme yaşandı.

Pendik ilçesinde ikamet eden 30 yaşındaki engelli Yasin Büyüksanık, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne göndermiş olduğu başvurusunda polis helikopterlerine olan ilgisini ve merakını dile getirdi.

Yayınlamış olduğu "Gönül Dili" Ve "Ayaksız Ayakta Kalmak" isimli iki edebi eserle engelleri aşan güzel yürekli Yasin'in başvurusu üzerine ekiplerce hemen harekete geçildi.

Bugün ikametinden alınan Yasin, Atatürk Havalimanı'ndaki Havacılık Şube Müdürlüğü Yerleşkesi'nde misafir edildi. Burada kendisine Polis Helikopterleri konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirme yapılan Yasin, bu vesile ile düşlediği hayale kavuştu.