Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı | Video

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Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Dikkatsizliğin beraberinde getirdiği kazanın görüntüsünde ise Serdivan ilçesi Serdivan Caddesi'nden Dağköy Sokak'a dönen otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpması yer aldı.