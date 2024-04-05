Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Etli Nohut, Barbunya Pilaki, Domatesli Bulgur Pilavı, Chia Pudding 05.04.2024 | 16:27 Yayla Yemek Hazır Serisinden domates çorbası, etli nohut ve barbunya pilakiye yayla Gurmefit serisinden domatesli bulgur pilavı eşlik ediyor, YaylaGgurme serisinden chia tohumu ile hazırladığımız chia pudding menümüze tatlı bir kapanış ekliyor! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•Yayla Gurme Chia Tohumu

•Badem Sütü

•Çilek

Yapılışı:

Yayla Gurme Serisinden Chia Tohumunu badem sütü ile karıştırarak buzdolabında chia tohumları şişene kadar bekletiyoruz. Omega 3 kaynağı, şeker ilavesiz, sağlıklı mı sağlıklı leziz chia pudding hazır! Afiyet olsun!

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