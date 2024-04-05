Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Etli Nohut, Barbunya Pilaki, Domatesli Bulgur Pilavı, Chia Pudding
Yayla Yemek Hazır Serisinden domates çorbası, etli nohut ve barbunya pilakiye yayla Gurmefit serisinden domatesli bulgur pilavı eşlik ediyor, YaylaGgurme serisinden chia tohumu ile hazırladığımız chia pudding menümüze tatlı bir kapanış ekliyor!
Malzemeler:
•Yayla Gurme Chia Tohumu
•Badem Sütü
•Çilek
Yapılışı:
Yayla Gurme Serisinden Chia Tohumunu badem sütü ile karıştırarak buzdolabında chia tohumları şişene kadar bekletiyoruz. Omega 3 kaynağı, şeker ilavesiz, sağlıklı mı sağlıklı leziz chia pudding hazır! Afiyet olsun!
https://www.yaylaagro.com
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