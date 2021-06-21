Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video
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Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 21.06.2021 | 23:23
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Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 21.06.2021 | 23:04
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ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 21.06.2021 | 19:06
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Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 21.06.2021 | 17:15
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Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 21.06.2021 | 17:16
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Türk Yıldızları’nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti | Video 21.06.2021 | 17:17
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Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması 21.06.2021 | 15:14
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Yok artık dedirtti! Üstgeçit asansörüne motosikletiyle bindi | Video 21.06.2021 | 16:11
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3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada | Video 21.06.2021 | 15:42
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Eski eşine dehşeti yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 21.06.2021 | 15:00
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Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı | Video 21.06.2021 | 14:45
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Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler 21.06.2021 | 12:25
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Adana'da asansör boşluğuna düşüp ölen işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu 21.06.2021 | 14:16
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İstanbul Ümraniye'de yangın! Anne öldü 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı 21.06.2021 | 14:16
Turizmcilere Rus turist müjdesi geldi… Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! Detaylar A Haber’de…