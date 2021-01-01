Video Yaşam Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video

Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video

Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence, mahalleli böyle eşlik etti | Video
01.01.2021 | 16:09

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yeni yıla evinde giren bir genç saatler 00.00'ı gösterdiğinde evinin balkonuna çıkıp yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Sesi duyup balkonlarına çıkan mahalleli şarkı söyleyen gence eşlik etti.

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Dünyada ve Türkiye'de yaşanan korona virüs pandemisi geride hafızalardan kazınmayacak hatıralar ve görüntüler bırakmaya devam ediyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara şarkı söyleyerek ekmek servisi yapar fırıncıdan, drone ile pasta gönderen pastaneciye, hastane tulumlarıyla halay çekenlere kadar pek çok görüntü uzun yıllar hatıralardan çıkmayacak. Bursa'da 2020'nin belki de hatıralardan çıkmayacak son görüntüsü de Nilüfer ilçesine bağlı İhsaniye mahallesinde yaşandı. Kısıtlama sebebiyle evinden çıkamayan bir genç saatler 00:00'a geldiğinde evinin balkonuna çıkarak ayrılık türküsünü söylemeye başladı. Sesi duyan mahalleli evlerinin balkonlarına çıkıp yüksek sesle şarkı söyleyen gence eşlik etti. Şarkı bittiğinde kim olduğu belirlenemeyen genç alkış yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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