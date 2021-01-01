Video Yaşam Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video

Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video

Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video
01.01.2021 | 12:36

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İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

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İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.

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