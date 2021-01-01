Yenikapı'ya taksici akını... Taksimetre güncelleme sırasındaki taksiler havadan görüntülendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
00:46
Aracın içine yaptığı gizli bölmeden silah çıktı | Video 01.01.2021 | 12:34
00:34
02:35
Yenikapı'da taksimetre ayarı için kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 01.01.2021 | 12:19
01:46
02:02
08:14
00:45
01:45
Antalya'da sokakta yılbaşı kutlayan gençler, polisi görünce kaçtı | Video 01.01.2021 | 11:50
03:32
Koronavirüs yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü | Video 01.01.2021 | 11:28
00:34
06:36
00:29
02:06
İstanbul kaza yapan ekmek teknesini görünce çöktü kaldı | Video 01.01.2021 | 11:09
00:55
Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama | Video 01.01.2021 | 11:10
00:24
02:35
Fatih'te kumar baskını: Çatıya kaçtılar | Video 01.01.2021 | 10:56
03:32
Covid-19 yüzünden kalbine pıhtı attı, ölümden döndü | Video 01.01.2021 | 11:07
01:09
İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.
İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.