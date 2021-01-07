Video Yaşam Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı! Şüphelilerin TIR'la kaçış anları kamerada | Video

Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı! Şüphelilerin TIR'la kaçış anları kamerada | Video

Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı! Şüphelilerin TIR'la kaçış anları kamerada | Video
07.01.2021 | 15:45

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Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı 1,5 milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. İkitelli'de bir depoya baskın yapan polis çalınan malzemeyi ele geçirdi. Yerli aşı geliştirmek için çok önemli olduğu öğrenilen çalınıp bulunan malzemeler  "Acil" olarak Adıyaman'da bulunan aşı geliştirilen firmaya ulaştırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Depoya yapılan  baskın ve şüphelilerin TIR'la kaçış anları kameralara yansıdı.

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Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı 1,5 milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. İkitelli'de bir depoya baskın yapan polis çalınan malzemeyi ele geçirdi. Yerli aşı geliştirmek için çok önemli olduğu öğrenilen çalınıp bulunan malzemeler "Acil" olarak Adıyaman'da bulunan aşı geliştirilen firmaya ulaştırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Depoya yapılan baskın ve şüphelilerin TIR'la kaçış anları kameralara yansıdı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Büyükçekmece'de 24 Aralık 2020 tarihinde polise başvuran iş adamı Hidayet D., bir TIR'a yükledikleri eşyaların çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. Hidayet D. "Elimizde nakliye yapacak TIR kalmayınca, dışarıdan bir TIR kiraladık. Gelen kişiler malları yükleyerek depodan ayrıldılar. Ancak malların hiçbiri yerine ulaşmadı. TIR ortadan kayboldu. Plakasının ve bize verdiği belgelerin sahte olduğunu tespit ettik." dedi. Hidayet D. çalınan mallar arasında Adıyaman'da bulunan ve yerli Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışan bir firmaya ait malzemeler olduğunu söyledi.

KAYIP TIR MUĞLA'DA BULUNDU
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayın duyulması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ilk anda hırsızlıkla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden Yusuf O. ve İbrahim K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR'ın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR'ın izi Muğla'da bulundu. Boşaltıldığı anlaşılan TIR 'da çalınan eşyalar bulunamadı. Olayı organize ettiği öğrenilen şüpheli Hidayet M. burada yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇALINAN MALLAR İKİTELLİ'DE BİR DEPODA ELE GEÇİRİLDİ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak TIR'ın olay anında malları yükledikten sonra, İkitelli, Güvercintepe mahallesinde bulunan bir depoya gittiğini belirledi. Bu depoya yapılan baskında çalınan tüm mallar bulundu.

YERLİ AŞI İÇİN KULLANILAN MALZEMELER ACİL OLARAK GÖNDERİLDİ
Çalınan eşyalar arasında bulunan koranavirüs aşısı geliştirmekte kullanılan malzemeler "Acil" olarak Adıyaman'a gönderilerek özel firmaya teslim edildi. Çalınan kitlerin aşı çalışmalarında çok önemli olduğu ve Almanya'dan kotalı olarak satıldığı öğrenildi. Çalınan malzemelerin bulunmaması durumunda bir dahaki sevkiyatın 6 ay sonra gerçekleşebileceği belirtildi. TIR'da bulunan ve aralarında gıda, giyim, tütün mamülleri gibi ürünlerin de piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.


DAHA ÖNCEDEN DE SABIKALARI VARMIŞ
Olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Hidayet M., Yusuf O., İbrahim K.'nın daha önceden de Nakliye hırsızlığından polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yetkililer olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

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