Video Yaşam Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video
Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video

Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video

12.04.2024 | 12:39

Hatay’ın İskenderun ilçesinde örümcek adam kostümüyle camiye giden 28 yaşındaki Ayaz Koç, sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili yaşananları anlattı.

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Örümcek adam kostümü giyerek Türkiye'nin dört bir yanını gezen ve deprem bölgesine çocukları eğlendirmek için gelen Ayaz Koç, yerli örümcek adam olarak biliniyor. Yerli örümcek adam, Ramazan Bayram'ının ilk günü bayram namazını kılmak için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Cami'sinden maskesini çıkarmak istememesi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarılmıştı. Yaşananların cep telefonuyla görüntülendiği anlar ülke gündeminde dikkat çekti.

Örümcek adam kostümünü çocukları eğlendirmek için giydiğini ifade eden Ayaz Koç, "Asrın felaketi 6 Şubat depremi herkes zaten biliyor. Ülkemizce bu deprem olduktan sonra anneme ve babama kostüm aldırıp deprem bölgelerine gideceğim dedim. Oradaki çocukların yanında olacağım ve onlara yardım edeceğim. Anneme örümcek adam kıyafeti aldırıp deprem bölgelerine gittim. Trabzon'dan Hatay'a geldim. İnsanlar beni burada tanıyorlar. Gönüllü olarak burada; çocukları eğlendirmek, onlarla oyun oynamak, halkı selamlamak ve insanlara moral vermek için geldim" dedi.

"İMAM BANA, İNSANLARI RAHATSIZ ETMEDEN FOTOĞRAFINI VE VİDEO ÇEKEBİLİRSİN DEDİ"
Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak için imamdan izin aldığını iddia eden Ayaz Koç, "Bayram sabahı kalktım, yüzümü yıkadım ve örümcek adam kostümümü giyip camiye gittim. Beni orada görenler fotoğraf ve video çektiler. Caminin içinde beni tanıyan çok kişi vardı. Caminin içine girmeden imam beni gördü. İmama yüzümü gösterdim ve tamam dedi. İmam bana, insanları rahatsız etmeden fotoğraf ve video çekebilirsin dedi. Vaaz sırasında beni çektiler, dışarı çıkardılar. Şuralarımda izler de var. Kimliğime baktılar. Adli sicil kaydım temizdi. Sonra hastaneye götürdüler. Böyle bir talihsiz olay yaşadım" ifadelerini kullandı.
(RMZ-VK-ÖK-Y)

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