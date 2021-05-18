Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video
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Yılın aşk bombasında yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. GÜNAYDIN farkını yine ortaya koymuş ve yılın magazin olayının çok özel fotoğrafına ulaşmıştı. Bu ‘yılın bombası’nda yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazetecilerin karşısına çıkan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Sibel Can olayından sonra ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Buket Aydın’dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...