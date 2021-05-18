Video Yaşam Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video

Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video

Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video
18.05.2021 | 23:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video 03:36
Yılın aşk bombasında yeni perde! Buket Aydın ilk kez gazetecilerin karşısına çıkıp açıklama yaptı | Video 18.05.2021 | 23:41
Esra Erol’da ilginç olay! TikTok’da tanıştığı kadınla evlendi “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi” diyerek isyan etti | Video 05:40
Esra Erol’da ilginç olay! TikTok’da tanıştığı kadınla evlendi “Benim hayatım Brezilya filmlerine benzedi” diyerek isyan etti | Video 18.05.2021 | 19:29
Normalleşme sürecinde kritik eşik... Detaylar A Haber'de | Video 01:31
Normalleşme sürecinde kritik eşik... Detaylar A Haber'de | Video 18.05.2021 | 17:57
Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç! Günde 10 bin adım gerekli mi? | Video 01:55
Yeni araştırmada dikkat çeken sonuç! Günde 10 bin adım gerekli mi? | Video 18.05.2021 | 17:41
Esra Erol 18 Mayıs Salı Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da esrarengiz olay 'Mart'ta hamile kaldı, Nisan'da evden kaçtı' 23:42
Esra Erol 18 Mayıs Salı Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da esrarengiz olay 'Mart'ta hamile kaldı, Nisan'da evden kaçtı' 18.05.2021 | 16:59
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da iş makinasıyla plajda korku saçan şahıs kamerada 03:37
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da iş makinasıyla plajda korku saçan şahıs kamerada 18.05.2021 | 16:27
SON DAKİKA: Kripto para dolandırıcısı Thodex şüphelisinden gazetecilere terbiyesiz el hareketi 00:11
SON DAKİKA: Kripto para dolandırıcısı Thodex şüphelisinden gazetecilere terbiyesiz el hareketi 18.05.2021 | 15:58
Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası! 00:43
Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası! 18.05.2021 | 15:15
Hızlı geçtin kavgası cinayetle bitti! O anların görüntüsü ortaya çıktı 03:56
Hızlı geçtin kavgası cinayetle bitti! O anların görüntüsü ortaya çıktı 18.05.2021 | 15:05
SON DAKİKA: Antalya kabinde soyunan genç kızları görüntüleyen sapık kamerada! Vatandaşlardan feci dayak... 03:25
SON DAKİKA: Antalya kabinde soyunan genç kızları görüntüleyen sapık kamerada! Vatandaşlardan feci dayak... 18.05.2021 | 14:12
Müge Anlı'da son dakika kan donduran itiraf ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı 03:53
Müge Anlı'da son dakika kan donduran itiraf ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı" 18.05.2021 | 13:51
Çin'de beşik gibi sallanan 355 metrelik gökdelen paniği kamerada 00:29
Çin'de beşik gibi sallanan 355 metrelik gökdelen paniği kamerada 18.05.2021 | 13:29
Antalya'da ters dönen aracın içinde sıkıştı, cep telefonunu elinden bırakmadı 03:05
Antalya'da ters dönen aracın içinde sıkıştı, cep telefonunu elinden bırakmadı 18.05.2021 | 10:03
İstanbul Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü: O anlar kamerada 04:04
İstanbul Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü: O anlar kamerada 18.05.2021 | 10:46
Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Kocaeli'de yerli aşının üretileceği tesisler canlı yayında böyle görüntülendi 04:34
Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Kocaeli'de yerli aşının üretileceği tesisler canlı yayında böyle görüntülendi 18.05.2021 | 10:35
Değeri tam 13 milyon Dolar! M.S. 1. yüzyıla ait İncil ele geçirildi 00:42
Değeri tam 13 milyon Dolar! M.S. 1. yüzyıla ait İncil ele geçirildi 18.05.2021 | 10:29
Müge Anlı 18 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan gözyaşlarına boğan haber! Para karşılığı verilen kız çocuğu... 07:32
Müge Anlı 18 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan gözyaşlarına boğan haber! Para karşılığı verilen kız çocuğu... 18.05.2021 | 10:20
İstanbul Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı 02:00
İstanbul Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı 18.05.2021 | 09:51
Iğdır'daki pompalı tüfekli saldırı: 4 ölü 01:37
Iğdır'daki pompalı tüfekli saldırı: 4 ölü 18.05.2021 | 10:05
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi 01:16
Akdeniz'de ele geçirilen 1,5 ton uyuşturucu Mersin'de sergilendi 18.05.2021 | 09:37

Yılın aşk bombasında yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. GÜNAYDIN farkını yine ortaya koymuş ve yılın magazin olayının çok özel fotoğrafına ulaşmıştı. Bu ‘yılın bombası’nda yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazetecilerin karşısına çıkan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Sibel Can olayından sonra ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Buket Aydın’dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA