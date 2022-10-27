Video Yaşam Yoğun bakımdaki yaşlı kadının suratına para fırlatıp alay etmişlerdi! Soruşturmada flaş gelişme | Video
Yoğun bakımdaki yaşlı kadının suratına para fırlatıp alay etmişlerdi! Soruşturmada flaş gelişme | Video

Yoğun bakımdaki yaşlı kadının suratına para fırlatıp alay etmişlerdi! Soruşturmada flaş gelişme | Video

27.10.2022 | 14:31

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İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı kadına yaptıkları çirkin muameleyle ilgili soruşturmada 4 şüphelinin tutuklanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Şüpheliler “bizi tahliye edin” diye başvuru yaptı, yaşlı kadına insanlık dışı davranan o şüphelilerin tahliye talebi reddedildi.

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