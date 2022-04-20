Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video

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Küçükçekmece’de, yokuştan çıkamayan içecek yüklü kamyonet geri kayarak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada kimse yaralanmazken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Sefaköy istikametinde yol kapanırken, kamyonetin aşırı yüklü olduğu görüldü. Devrilen araç, kolaların başka araca yüklenmesiyle yaklaşık 2 saat sonra kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kamyonetin yokuştan ağır ağır çıktığı ve bir süre sonra geri geri gitmeye başladığı görüldü. Görüntülerde, araç geri gitmeye başladığı sırada yanındaki yolcu, etrafta taş bulup aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi. Kamyonet devrilmeden saniyeler önce ise arkadan gelen servis minibüsü saniyelerle kurtulduğu görüldü. Araç kaldırıma çarparak yol ortasında devrildi.
Kazayı anlatan görgü tanığı Neriman Yavuz, "Spor yapmaya çıkmıştım. Birden baktım kamyonet geri geri gitmeye başladı. Yanındaki çocuk etrafa bakıp taş bulmaya çalışıyordu. Kamyonet birden devrildi. Yaralı yoktu, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardık" diye konuştu.