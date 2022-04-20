Video Yaşam Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video
Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video

Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video

20.04.2022 | 10:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video 02:51
Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video 20.04.2022 | 10:52
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video 00:41
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video 20.04.2022 | 10:58
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video 04:48
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video 20.04.2022 | 10:52
PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video 00:48
PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video 20.04.2022 | 10:49
Sahte belgelerle “Oturma İzni” sattılar! Tamamı operasyonla yakalandı | Video 00:19
Sahte belgelerle “Oturma İzni” sattılar! Tamamı operasyonla yakalandı | Video 20.04.2022 | 10:37
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı! | video 00:28
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı! | video 20.04.2022 | 10:23
Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında | Video 05:00
Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında | Video 20.04.2022 | 10:12
Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video 04:25
Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video 20.04.2022 | 10:12
Bağcılar’da hırsız daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı | Video 00:54
Bağcılar'da hırsız daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı | Video 20.04.2022 | 09:47
Bağdat Caddesi’ni piste çeviren sürücünün tehlikeli manevrası kamerada | Video 00:25
Bağdat Caddesi'ni piste çeviren sürücünün tehlikeli manevrası kamerada | Video 20.04.2022 | 09:53
İstanbul Çekmeköy’de feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:46
İstanbul Çekmeköy'de feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı | Video 20.04.2022 | 09:30
“Dil Düşürme” tekniğiyle soydular! Motosikletten iz sürerek yakaladılar | Video 00:22
“Dil Düşürme” tekniğiyle soydular! Motosikletten iz sürerek yakaladılar | Video 20.04.2022 | 09:13
Fosforlu değnekçiye suçüstü! Park parası alırken yakaladılar | Video 00:31
Fosforlu değnekçiye suçüstü! Park parası alırken yakaladılar | Video 20.04.2022 | 09:13
Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video 04:24
Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video 20.04.2022 | 08:50
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video 00:22
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 08:33
Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istediler | Video 05:31
Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istediler | Video 20.04.2022 | 08:34
SON DAKİKA! Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:40
SON DAKİKA! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 20.04.2022 | 08:34
Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı | Video 01:56
Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı | Video 20.04.2022 | 08:33
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü | Video 02:49
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü | Video 20.04.2022 | 08:32
Ataşehir’de taksici dehşeti! Ücrete itiraz eden kadın turisti darbedip yere fırlattı | Video 00:33
Ataşehir'de taksici dehşeti! Ücrete itiraz eden kadın turisti darbedip yere fırlattı | Video 20.04.2022 | 08:33

Küçükçekmece’de, yokuştan çıkamayan içecek yüklü kamyonet geri kayarak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 07.45 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesinde yaşandı. edinilen bilgiye göre, Bahçelievler istikametinde Sefaköy'e giden Çetin O., idaresindeki 34 CEU 757 plakalı kola yüklü kamyonet, yokuştan çıkamadı. Bir süre yokuşta duran kamyonet geri kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre yokuş aşağı kayan kamyonet yol ortasında devrildi. O sırada aynı istikamete giden bir servis minibüsü kazadan son anda kurtuldu.

Kazada kimse yaralanmazken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Sefaköy istikametinde yol kapanırken, kamyonetin aşırı yüklü olduğu görüldü. Devrilen araç, kolaların başka araca yüklenmesiyle yaklaşık 2 saat sonra kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kamyonetin yokuştan ağır ağır çıktığı ve bir süre sonra geri geri gitmeye başladığı görüldü. Görüntülerde, araç geri gitmeye başladığı sırada yanındaki yolcu, etrafta taş bulup aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi. Kamyonet devrilmeden saniyeler önce ise arkadan gelen servis minibüsü saniyelerle kurtulduğu görüldü. Araç kaldırıma çarparak yol ortasında devrildi.
Kazayı anlatan görgü tanığı Neriman Yavuz, "Spor yapmaya çıkmıştım. Birden baktım kamyonet geri geri gitmeye başladı. Yanındaki çocuk etrafa bakıp taş bulmaya çalışıyordu. Kamyonet birden devrildi. Yaralı yoktu, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardık" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA