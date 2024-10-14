Yola düşen telefonunu almak isterken canından oluyordu! Feci kaza kamerada | Video
Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almaya çalışan kişi otobüsün çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
04:09
Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video 14.10.2024 | 16:16
03:13
Çatıdaki yangını hortumla söndürmeye çalıştı | Video 14.10.2024 | 16:15
03:39
KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı | Video 14.10.2024 | 16:15
00:56
İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video 14.10.2024 | 16:15
00:15
02:06
Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video 14.10.2024 | 16:15
01:00
Büyükçekmece’de drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 14.10.2024 | 15:04
00:34
Sefaköy'de metrobüs yangını | Video 14.10.2024 | 15:04
17:14
02:03
Cumhuriyet savcısını tehdit edenler adliyeye sevk edildi | Video 14.10.2024 | 12:51
03:43
Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı | Video 14.10.2024 | 10:33
01:07
Yüksekova'da kuş cenneti alev alev yandı | Video 14.10.2024 | 08:58
00:44
00:39
Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga kamerada | Video 14.10.2024 | 08:57
02:29
Balıkesir’de damat dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı | Video 14.10.2024 | 08:57
02:00
01:17
05:25