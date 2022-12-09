Yola kontrolsüz çıkan araç otomobile böyle çarptı | Video

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Emniyet tarafından paylaşılan kaza görüntülerinde, yayaya çarpma ve motosiklet kazalarının fazlalığı ise dikkat çekti.
YAYAYA ÇARPMA KAZALARININ FAZLALIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında yayaya çarpma olaylarının, motosiklet kazalarının ve ışık ihlalleri sonu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti. Kameralara yansıyan bazı kazalar ise "bu kadar olmaz" dedirtti.