Video Yaşam Yolcu dolu minibüste panik anları! Şoför bayılınca, araç yokuş aşağı böyle kaydı | Video
Yolcu dolu minibüste panik anları! Şoför bayılınca, araç yokuş aşağı böyle kaydı | Video

Yolcu dolu minibüste panik anları! Şoför bayılınca, araç yokuş aşağı böyle kaydı | Video

28.11.2021 | 15:11

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Ümraniye'de bir minibüs şoförü direksiyon başında baygınlık geçirdi. İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. O esnada aracının başında olan vatandaş ise iki araç arasında sıkıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ümraniye 23 Nisan Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü Necmettin Ercanlı, direksiyon başında olduğu sırada baygınlık geçirdi. İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. O esnada park halindeki aracının bagaj önünde bulunan Abdullah Öztürk aracı ile minibüs arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışan vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazadan önce minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞOFÖR DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI"
Yaşanan kaza esnasında minibüste yolculuk eden vatandaş, "Bir anda minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Başka bir sürücüye yol vermek için yaptığını zannettim. Meğerse şoför direksiyon başında rahatsızlanmış. Yolda park halinde duran bir araca çarparak durabildik" diye konuştu.

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