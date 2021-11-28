Yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı, hastanede kurtarılamadı | Video

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SAMSUN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Yüksel (33), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.00 sıralarında İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Bafra'dan Samsun istikametine giden Alican C. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Yüksel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Yüksel, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yüksel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayayla ilgili soruşturma başlatıldı.