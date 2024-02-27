Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video

İZMİR'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir beton mikseri çarpıp, sürüklediği Hamdiye Çimen (74) hayatını kaybetti. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.