Video Yaşam Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video
Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video

Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp öldü! Korkunç anlar kamerada | Video

27.02.2024 | 13:02

İZMİR'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir beton mikseri çarpıp, sürüklediği Hamdiye Çimen (74) hayatını kaybetti. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Atatürk Caddesi Ayyıldız Parkı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdiye Çimen'e İ.Ö. (46) idaresindeki 35 GB 4096 plakalı beton mikseri çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, beton mikserinin Çimen'e çarpıp, altına alarak sürüklemesi yer alıyor.

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