Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı | Video
02.05.2021 | 10:25

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Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü şahsın arabanın arkasından bir anda çıktığını söyledi.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Özcan'a (45), Ramazan Murat Çoban yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine şahsın arabanın arkasından bir anda çıktığını söyleyen motosiklet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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