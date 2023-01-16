Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı | Video
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan bir yük gemisinin Umuryeri’nde karaya oturduğunu duyurdu. Geminin kurtarılma çalışması devam ederken boğazda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
Karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmaları devam ederken Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
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