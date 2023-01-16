Video Yaşam Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı | Video
Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı | Video

Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı | Video

16.01.2023 | 08:40

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan bir yük gemisinin Umuryeri’nde karaya oturduğunu duyurdu. Geminin kurtarılma çalışması devam ederken boğazda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri'nde karaya oturdu. Geminin kurtarma çalışmaları devam ederken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadelerini kullandı.

Karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmaları devam ederken Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sefaköy Metrobüs Durağı’nda metrobüsün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti | Video 04:55
Sefaköy Metrobüs Durağı'nda metrobüsün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti | Video 16.01.2023 | 08:48
Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:48
Kart bakiyesi yetmeyince market çalışanı ile müşteri kavga etti, ortalık savaş alanına döndü | Video 16.01.2023 | 08:52
Kars’ta buz üstünde atlı kızakla gezdiler, soğuğa aldırış etmeden horon teptiler 04:00
Kars’ta buz üstünde atlı kızakla gezdiler, soğuğa aldırış etmeden horon teptiler 16.01.2023 | 08:44
Kırıkkale’de feci kaza: Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti | Video 01:24
Kırıkkale'de feci kaza: Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti | Video 16.01.2023 | 08:40
Çekmeköy’de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı | Video 02:34
Çekmeköy'de kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı: 3 yaralı | Video 16.01.2023 | 08:39
Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz’da gemi trafiği askıya alındı | Video 00:25
Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı | Video 16.01.2023 | 08:40
Ankara’da balkonda asılı battaniyeyi böyle çaldılar | Video 01:50
Ankara’da balkonda asılı battaniyeyi böyle çaldılar | Video 16.01.2023 | 00:18
Van’da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı | Video 02:29
Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı | Video 15.01.2023 | 23:09
Hintli yolcu, Nepal’deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış | Video 01:28
Hintli yolcu, Nepal’deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış | Video 15.01.2023 | 21:21
Tuğçe’yi katleden Onur K.’nın şeker komasına girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:47
Tuğçe’yi katleden Onur K.’nın şeker komasına girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.01.2023 | 16:19
Motosikletle geldi, eve kurşun yağdırdı | Video 03:08
Motosikletle geldi, eve kurşun yağdırdı | Video 15.01.2023 | 16:13
Çekmeköy’de aksiyon filmlerini aratmayan kavga! Ortalık savaş alanına döndü | Video 01:14
Çekmeköy’de aksiyon filmlerini aratmayan kavga! Ortalık savaş alanına döndü | Video 15.01.2023 | 15:49
Parayı havale yoluyla göndereceğim dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı | Video 03:38
"Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı | Video 15.01.2023 | 15:49
Hırsızları yakalayıp bebek arabasını sahibine teslim ettiler | Video 00:44
Hırsızları yakalayıp bebek arabasını sahibine teslim ettiler | Video 15.01.2023 | 14:49
Küçükçekmece’de düğün çıkışı silahlı saldırı kamerada | Video 01:22
Küçükçekmece’de düğün çıkışı silahlı saldırı kamerada | Video 15.01.2023 | 13:29
Bahçeli: Lider ülke Türkiye mutlaka gerçekleşecek | Video 47:39
Bahçeli: "Lider ülke Türkiye" mutlaka gerçekleşecek | Video 15.01.2023 | 13:08
Kavgayı izlerken canından oluyordu! Üzerine gelen fayanstan böyle kurtuldu | Video 00:47
Kavgayı izlerken canından oluyordu! Üzerine gelen fayanstan böyle kurtuldu | Video 15.01.2023 | 12:22
Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı | Video 00:34
Metrobüste gözlük kavgası kamerada: Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı | Video 15.01.2023 | 12:22
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video 01:48
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kamerada | Video 15.01.2023 | 12:22
Önce motosiklete sonra otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 00:35
Önce motosiklete sonra otomobile çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 15.01.2023 | 12:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA