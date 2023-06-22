Yüksekovalı dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi | Video
Hakkari’nin Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği (YEKDASDER) üyeleri, 70 kişilik ekiple Hakkari'nin 'saklı cenneti' olarak anılan Kaval Şelalesi’ni gezdi.
"KAVAL'IN SERİN SUYU TURİSTLERİ CEZP EDİYOR"
Bu sene Hakkari'de özellikle doğa turizmine yönelik turistik geziler düzenlediklerini belirten Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Üyesi İhsan Atay, "Her hafta bir bölgeyi tanıtıyoruz. Bugün de Kaval Şelalesi'ndeyiz. Doğaseverleri Hakkari'nin saklı cenneti Kaval Şelalesi'ne getirdik. El değmemiş doğa harikası şelaleler, şu an dışarıdan gelen misafirlerimiz tarafından çok beğeniliyor. Misafirlerimiz burada yüzüp serinliyor ve fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyorlar" dedi.
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