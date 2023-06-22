Video Yaşam Yüksekovalı dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi | Video
Yüksekovalı dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi | Video

Yüksekovalı dağcılar Kaval Şelalesi’ni gezdi | Video

22.06.2023 | 08:57

Hakkari’nin Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği (YEKDASDER) üyeleri, 70 kişilik ekiple Hakkari'nin 'saklı cenneti' olarak anılan Kaval Şelalesi’ni gezdi.

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Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kaval köyü sınırlarında yer alan Kaval ve Ore şelaleleri doğaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri de her hafta olduğu gibi Hakkari ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber Harun Atalay öncülüğündeki 70 kişilik grup, Ore Şelalesi'nde kahvaltı yaptıktan sonra doğa harikası Kaval Şelalesi'nde doğa yürüyüşü yapıp serin suyunda yüzerek günün keyfini çıkardı.

"KAVAL'IN SERİN SUYU TURİSTLERİ CEZP EDİYOR"
Bu sene Hakkari'de özellikle doğa turizmine yönelik turistik geziler düzenlediklerini belirten Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Üyesi İhsan Atay, "Her hafta bir bölgeyi tanıtıyoruz. Bugün de Kaval Şelalesi'ndeyiz. Doğaseverleri Hakkari'nin saklı cenneti Kaval Şelalesi'ne getirdik. El değmemiş doğa harikası şelaleler, şu an dışarıdan gelen misafirlerimiz tarafından çok beğeniliyor. Misafirlerimiz burada yüzüp serinliyor ve fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyorlar" dedi.

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