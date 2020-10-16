Video Yaşam Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi | video

Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi | video

Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi | video
16.10.2020 | 15:39

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Yunanistan'ın, göçmenlerin geçişini engellemek için Türkiye sınırındaki bölgelere güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği belirtildi.

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Yunanistan, ülkelerine geçen göçmenleri yönelik sert tutumunu sürdürüyor. Daha önce Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki göçmenlere silah ve gaz bombası ile müdahale eden Yunanistan güvenlik güçleri, Meriç Nehir üzerinde geçen göçmenlerin büyük bölümün dövüp, üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderdi. Meriç Nehri kıyısına göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli teller çekmeyi sürdüren Yunanistan'ın son olarak Dedeağaç bölgesinde Türkiye'ye sınırına güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği iddia edildi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemin, Türk-Yunan sınırındaki Yunan polis teşkilatına teslim edildiği belirtildi. Yunanistan sınır bölgesine göçmenlerin geçişini önlemek için koyduğu cihazların, kullanılması halinde insanların yönünü şaşırttığı, sağır edebildiği ve dayanılmaz acılara neden olduğu aktarıldı.


Yunanistan'ın cihazlar dışında sınır bölgesine asker takviyesi yaptığı ve yeni termal kameralar da yerleştirdiği bildirildi.

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