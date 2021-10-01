Yunus Emre'nin vefatının 700’üncü yılı... Halk Şairi “Yunus Emre” tarihi İshak Paşa Sarayı’nda anıldı | Video
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Türkçe şiirin öncüsü olarak bilinen tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre için, Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda anma programı düzenlendi.