Video Yaşam Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu | Video

Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu | Video

Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu | Video
10.04.2021 | 19:52

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Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle buluştu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan da görüntülendi.

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