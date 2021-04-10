Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu | Video
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Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle buluştu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan da görüntülendi.