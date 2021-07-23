Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
02:08
Ayrılma tartışmasına tutuşan nişanlı çift denize ölüme atladı | Video 23.07.2021 | 11:41
02:15
Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu | Video 23.07.2021 | 11:36
05:27
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
00:13
02:31
Yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu | Video 23.07.2021 | 11:13
00:46
Seyir halindeki kamyonet yandı, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 23.07.2021 | 11:13
00:33
3 motosiklette 15 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada | Video 23.07.2021 | 11:10
01:16
00:42
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı | Video 23.07.2021 | 10:36
01:54
İstanbul'da cinayete karışan şüpheliler, İzmir'de yakalandı 23.07.2021 | 10:00
04:13
Yedi renkli Eğirdir Gölü’nde bayram tatili yoğunluğu | Video 23.07.2021 | 10:04
01:43
Muğla'da ev yandı, kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı 23.07.2021 | 10:01
04:17
Gürleyik Şelalesi'ne ziyaretçi akını | Video 23.07.2021 | 10:14
00:23
Taksim’de kadını taciz eden şahsa dayak kamerada | Video 23.07.2021 | 10:30
00:27
Takla atıp direğe çarparak durabilen otomobilden sağ çıktılar | Video 23.07.2021 | 10:14
00:52
Şile’de denizde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı | Video 23.07.2021 | 10:14
02:28
00:54
Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.07.2021 | 10:04
01:16
Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler | Video 23.07.2021 | 09:56
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde dün sabah yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan gencin cesedi 25 saat sonra bulundu. Boğulan gencin cesedinin denizden çıkartıldığını gören yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Olay, dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli'nin Çayırova ilçesinden kamp yapmak için Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan Demir (22), dün Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava sebebiyle yüzmenin yasaklandığı ve bu sebeple kırmızı bayrak çekilen plajda denize girdi. Dev dalgalar arasında ilerleyen Demir, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Dün sabah saat 09.00 sıralarında KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katılımı ile başlatılan kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldı. Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında Özcan'ın cansız bedenine saat 10.00 sıralarında ulaşıldı. Ekipler tarafından karaya çıkartılan Özcan'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin cansız bedeninin denizden çıkartıldığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Özcan'ın yakınları ekipler tarafından sakinleştirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.