Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencileri makamında misafir etti. Dokuz yaşındaki Yusuf Akar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına oturdu ve telsizden anons geçerek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Akar yine telsizden polislere “Tüm meslektaşlarımı Allah korusun” mesajı gönderdi.