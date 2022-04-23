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OTOMATİK OYNAT
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Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular 23.04.2022 | 13:22
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4 kilo Bonzai ile yakalandı! 23.04.2022 | 13:18
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Büyükada’da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu | Video 23.04.2022 | 13:08
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Şırnak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.04.2022 | 13:03
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Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti | Video 23.04.2022 | 12:24
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Manisa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı | Video 23.04.2022 | 12:45
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İstanbul'da yarı çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı 23.04.2022 | 12:19
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İstanbul Beyoğlu'nda değnekçiye polisten suçüstü | Video 23.04.2022 | 12:14
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Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı 23.04.2022 | 11:51
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Bursa'da kaçırılarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 11:38
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Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı 23.04.2022 | 11:45
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İranlı şebekeden 1 milyar dolarlık vurgun iddiası 23.04.2022 | 11:28
02:15
Damat sokak ortasında pompalı tüfekle kayınpederini ağır yaraladı 23.04.2022 | 10:32
01:17
İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 23.04.2022 | 10:32
02:55
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 23.04.2022 | 10:07
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İstanbul Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada 23.04.2022 | 10:05
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Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 23.04.2022 | 08:58
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencileri makamında misafir etti. Dokuz yaşındaki Yusuf Akar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü makamına oturdu ve telsizden anons geçerek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Akar yine telsizden polislere “Tüm meslektaşlarımı Allah korusun” mesajı gönderdi.