Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı | Video

İstanbul’da taksiyle uyuşturucu madde satışı ve sevkiyatı yapan bir taksici; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından iki kilo 200 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Irmak Caddesi üzerinde içerisinde yolcu bulunmayan bir ticari taksiyi şüphe üzerine durdurmak istedi. Ticari taksi şoförü ihtarlara uymadı ve kaçmaya başladı fakat Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; iki paket halinde toplam iki kilo 200 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Taksiyle uyuşturucu madde satışı ve sevkiyatı yapan ve suçüstü yakalanan C.P. adliyeye sevk edildi ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.