Video Yaşam Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında | Video

Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında | Video

Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında | Video
17.05.2021 | 14:40

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Antalya’nın Konyaaltı Sahili açıklarında, izmarit balıklarının yumurtalarına saldıran deniz çıyanı, ünlü profesörün su altı kamerasına yansıdı. İzmarit balıklarının, yumurtalara saldıran güçlü nörotoksine (Sinir sistemini bozan bir zehir türü) sahip çıyanı sadece izlemekle yetinmesi de görüntülere yansıdı.

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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir öğrencisiyle birlikte Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi. Dipteki yaşantıyı su altı kamerasıyla görüntüleyen Gökoğlu, çok sayıda rastladığı izmarit balığının yumurtlama ve yuvalama telaşını kayda almaya başladı. Prof. Dr. Gökoğlu, bu sırada izmaritlerin yumurtalarına saldıran bir deniz çıyanına rastladı. Üzerindeki tüylerde güçlü nörotoksine (Sinir sistemini bozan bir zehir türü) sahip olan çıyana müdahalede bulunamayan izmarit balıklarının o anları da görüntülere yansıdı.

"SADECE İZLEMEKLE YETİNDİLER"
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, izmarit balıklarının yumurtalara saldıran çıyana müdahalede bulunamayıp sadece izlemekle yetindiğini söyledi. Gökoğlu, dalış etiğine uygun olmamasına karşın, çıyanı yuvadan uzaklaştırdıklarını da ifade etti.

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