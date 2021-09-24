Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video

Ağrı’dan Muş’a zeytin götüren tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'dan Muş'a zeytin götüren tır, Patnos ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Devrilen tırda yüklü olan zeytin tenekeleri yola savrulurken, kazada can kaybı olmadığı belirtildi.