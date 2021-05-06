Video Yaşam Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı | Video

Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı | Video

Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı | Video
06.05.2021 | 21:05

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Yapılan çalışmalarda binanın bulunduğu sokağa güvenlik amaçlı barikatlar kuruldu. 3 farklı noktadan girilen sokağın tüm girişleri kapatıldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan diğer binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak binalara girişler yasaklandı.

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