Zeytinburnu'nda drift atan sürücü kamerada | Video

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Zeytinburnu'nda trafikte drift atan sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Gözaltına alınan sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi. Sürücünün drift attığı anlar ise kameraya böyle yansıdı.
Zeytinburnu'nda Litros Ayvalı Dere Caddesi'nde dün 34 BFF 48 plakalı aracıyla drift atan Samet S., aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Ardından harekete geçen polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren Samet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulanırken, şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilirken, 34 BFF 48 plaka araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün drift attığı anlar ise kameraya böyle yansıdı.