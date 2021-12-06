Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde son durum!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 15 gün önce başı kesilerek öldürülen emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) cinayet şüphelilerinin yakalanması için jandarmanın kurduğu özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma, köyde Keleş'in yakınları ve komşularının ifadesine başvururken, alınan balta ve DNA örnekleri ile ilgili rapor da bekleniyor.

Çaycuma'ya bağlı Dursunlar köyünde, 21 Kasım'da meydana gelen olayda, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cesedi, orman alanında başı gövdesinden ayrılmış olarak bulundu. Eşi 6 yıl önce kalp krizinden ölen ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in jandarma tarafından olaydan 1 gün sonra gövdesine ulaşıldığı bölgeye 3 kilometre uzaklıkta başı toprağa gömülü bulundu. Keleş'in başının baltayla kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, köylülerin ve Keleş'in yakınlarının ifadeleri alındı. Jandarma, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili köyde yaşayan bazı kişilerin DNA örneklerini alırken, arama yaptı. Ayrıca olayda kullanılan baltanın tespit edilebilmesi için evlerde bulunan baltalar da incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayrıca Mustafa Keleş'in cep telefonu kayıtları da talep edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.