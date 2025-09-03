MKE Ankaragücü 2-3 Karabük İdmanyurduspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada ilk tur maçında MKE Ankaragücü ile Karabük İdmanyurdu Spor kozlarını paylaştı. Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu karşılaşmadan Karabük İdmanyurdu Spor 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu. İşte maçın özeti...